  Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал-Насър

Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал-Насър

  • 10 дек 2025 | 19:37
  • 1148
  • 0
Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал-Насър

Кристиано Роналдо продължава да е в отлична форма и да бележи за своя Ал-Насър. Този път той реализира веднъж при победата с 4:2 като гост на Ал-Уахда (ОАЕ) в контрола, играна в Абу Даби.

По-малко от два месеца преди 41-вия си рожден ден нападателят се разписа за 1:0 с точен удар след само 12 минути игра.

После домакините изравниха чрез Факундо Крупски (23’), но Кингсли Коман (31’) отново изведе Ал-Насър напред.

Още преди почивката най-известният футболист на Ал-Уахда Душан Тадич (36’) направи 2:2, но след паузата гостите стигнаха до успеха след голове на Арун Камара (55’) и Саад Ал Насер (78’).

Този сезон Кристиано Роналдо има 11 гола и 2 асистенции в 12 официални двубоя за Ал-Насър, който в първенството си е лидер с девет победи от девет мача.

Тази проверка беше организирана, тъй като в момента първенството на Саудитска Арабия е в пауза заради Арабската купа.

