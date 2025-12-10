Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал-Насър

Кристиано Роналдо продължава да е в отлична форма и да бележи за своя Ал-Насър. Този път той реализира веднъж при победата с 4:2 като гост на Ал-Уахда (ОАЕ) в контрола, играна в Абу Даби.

По-малко от два месеца преди 41-вия си рожден ден нападателят се разписа за 1:0 с точен удар след само 12 минути игра.

MLK SE LIGUEM NESSA JOGADA ENSAIADA DO AL NASSR PRA CRISTIANO RONALDO



Golaço do caralho pqp



Jorge Jesus é gênio



pic.twitter.com/k2NXQ8KfGu — CR7 Brasil (@CR7Brasil) December 10, 2025

После домакините изравниха чрез Факундо Крупски (23’), но Кингсли Коман (31’) отново изведе Ал-Насър напред.

Още преди почивката най-известният футболист на Ал-Уахда Душан Тадич (36’) направи 2:2, но след паузата гостите стигнаха до успеха след голове на Арун Камара (55’) и Саад Ал Насер (78’).

⌛️ || Full time, 🙌💛@AlNassrFC 4:2 #AlWahda

⚽️ Ronaldo

⚽️ João Félix

⚽️ Haroune Camara

⚽️ Saad Al Nasser pic.twitter.com/CCM7lWfsBh — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 10, 2025

Този сезон Кристиано Роналдо има 11 гола и 2 асистенции в 12 официални двубоя за Ал-Насър, който в първенството си е лидер с девет победи от девет мача.

Тази проверка беше организирана, тъй като в момента първенството на Саудитска Арабия е в пауза заради Арабската купа.