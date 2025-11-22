ФК Ямбол надделя над СФК Раковски

Популярни
  • 22 ное 2025 | 21:16
  • 386
  • 1
В Стралджа, едноименния тим на Ямбол се наложи с 4:2 над гостуващия му СФК Раковски. Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Георги Балджийски даде преднина на Раковски с гол в 4-ата минута. Ямболският тим направи обрат за 120 секунди. Донислав Бозев изравни в 22-ата минута, а в 24-ата, съотборника му Николай Янков също се разписа. Петър Атанасов изравни от фаул в 37-ата минута. В средата на втората част, Денислав Кръстев си вкара автогол. Влезлият като резерва Станимир Боев фиксира окончателното 4:2 в 88-ата минута. Имаме още критични моменти пред вратите.

