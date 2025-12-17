Популярни
Арвид Линдблад: Само доктор Марко вярваше в мен

  • 17 дек 2025 | 21:26
  • 189
  • 0

Наемането на Арвид Линдблад в Рейсинг Булс за сезон 2026 във Формула 1 се оказа последното важно решение на доктор Хелмут Марко. 82-годишният бивш пилот се пенсионира, а Линдблад разказа, че доктор Марко е бил едва ли не единственият, който е повярвал в него.

„Този договор е много важен за мен. В последните години работих много сериозно с Гийом Рокелен, доктор Марко и с целия отбор – обясни Линдблад, който през тази година се състезава във Формула 2. – Много съм благодарен на всички за подкрепата, но най-вече на доктор Марко.

„Тази година се оказа сложна за мен. Не съм доволен от начина, по който се разви сезонът му, но Хелмут не загуби вяра в мен, когато другите вече не вярваха във възможностите ми и аз съм много благодарен за това.

„Забавно ми е да слушам как някой обяснява, че с доктор Марко се работи трудно, как всички се страхуват от него. При мен изобщо не е така, с него винаги сме имали добри отношения.

„Има определени неща, които доктор Марко иска да види у един пилот. Не мога да говоря за другите, но той много помогна за развитието на кариерата ми, ако не беше той, нямаше да получи този шанс.

„Той не обича оправданията и други такива глупости. Аз също. Той винаги говори истината, аз също. Мисля, че това ми помогна да прогресирам бързо. Винаги съм ценял честността му. В автомобилния спорт има твърде много хора, които искат да им говорите само това, което те искат да чуят.“

Снимки: Gettyimages

