Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

  • 17 дек 2025 | 16:22
  • 658
  • 0

Формула 1 и ФИА се захванаха сериозно с обясненията и популяризирането на новите технически правила за догодина, както и с илюстрирането на това как ще се отразят новите регулации на дизайна на новото поколение болиди.

Рендърите на ФИА показват как се очаква да изглеждат колите, които ще са с активна аеродинамика и също така - с по-скромни размени - с 200 мм по-къса колесна база, както и със 100 мм по-тесни. Минималното тегло е свалено на 770 кг, но вече има сериозни съмнения, че някой от отборите ще успее да се доближи до това в хода на първия сезон от действието на новите правила.

Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис
Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

Новите форми на въздушните кутии трябва да осигурят намаляване на потока мръсен въздух, който оставя зад себе си колата, също така аеродинамичното съпротивление трябва да се намали с 40%, а новите коли ще генерират между 10 и 30% по-малко аеродинамично притискане в сравнение с болидите, които се използваха до края на сезон 2025.

Новите термини, които ще се използват във Формула 1, също са обект на обяснение. Първоначално режимът, използван за изпреварване - Manual Override Mode, който сменя DRS системата, вече ще се казва просто Изпреварване. Запазва се разликата от по-малко от 1 секунда от предната кола, но вече не се използва отварянето на задното крило - това ще го правят всички коли, а от допълнителна мощност от хибридната система.

Монтоя: С колата на Макларън всеки може да е шампион
Монтоя: С колата на Макларън всеки може да е шампион

ФИА въвежда и два нови термина за режимите на работа на електрическата енергия. Boost Mode е за управляваното от пилота използване на енергията от ERS системата, като пилотът сам преценява къде в хода на обиколката да използва тази допълнителна мощност. Recharge отново е свързано със зареждането на батерията на хибридната система.

Има опростяване и на термините за активната аеродинамика. Режимите X и Z остават в миналото и пилотите вече се разчитат на повече притискане в завоите и по-ниско челно съпротивление на правите. Първото става Corner Mode, а второто - Straight Mode. ФИА потвърди, че при Straight Mode ще се отварят подвижните елементи както на задното, така и на предното крило. За Corner Mode подвижните елементи на аеродинамиката се връщат в първоначалното си затворено положение.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“

  • 17 дек 2025 | 13:46
  • 1586
  • 0
Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

  • 16 дек 2025 | 11:30
  • 6566
  • 1
Пирели избра гумите за първите три старта догодина

Пирели избра гумите за първите три старта догодина

  • 15 дек 2025 | 21:11
  • 2341
  • 0
Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

  • 15 дек 2025 | 20:27
  • 3198
  • 0
Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 2272
  • 0
Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

  • 15 дек 2025 | 17:11
  • 1954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 1813
  • 0
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29779
  • 39
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33131
  • 66
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8983
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3127
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 8619
  • 9