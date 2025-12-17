Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

Формула 1 и ФИА се захванаха сериозно с обясненията и популяризирането на новите технически правила за догодина, както и с илюстрирането на това как ще се отразят новите регулации на дизайна на новото поколение болиди.

Рендърите на ФИА показват как се очаква да изглеждат колите, които ще са с активна аеродинамика и също така - с по-скромни размени - с 200 мм по-къса колесна база, както и със 100 мм по-тесни. Минималното тегло е свалено на 770 кг, но вече има сериозни съмнения, че някой от отборите ще успее да се доближи до това в хода на първия сезон от действието на новите правила.

Новите форми на въздушните кутии трябва да осигурят намаляване на потока мръсен въздух, който оставя зад себе си колата, също така аеродинамичното съпротивление трябва да се намали с 40%, а новите коли ще генерират между 10 и 30% по-малко аеродинамично притискане в сравнение с болидите, които се използваха до края на сезон 2025.

Новите термини, които ще се използват във Формула 1, също са обект на обяснение. Първоначално режимът, използван за изпреварване - Manual Override Mode, който сменя DRS системата, вече ще се казва просто Изпреварване. Запазва се разликата от по-малко от 1 секунда от предната кола, но вече не се използва отварянето на задното крило - това ще го правят всички коли, а от допълнителна мощност от хибридната система.

ФИА въвежда и два нови термина за режимите на работа на електрическата енергия. Boost Mode е за управляваното от пилота използване на енергията от ERS системата, като пилотът сам преценява къде в хода на обиколката да използва тази допълнителна мощност. Recharge отново е свързано със зареждането на батерията на хибридната система.

Има опростяване и на термините за активната аеродинамика. Режимите X и Z остават в миналото и пилотите вече се разчитат на повече притискане в завоите и по-ниско челно съпротивление на правите. Първото става Corner Mode, а второто - Straight Mode. ФИА потвърди, че при Straight Mode ще се отварят подвижните елементи както на задното, така и на предното крило. За Corner Mode подвижните елементи на аеродинамиката се връщат в първоначалното си затворено положение.