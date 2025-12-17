Хаджар: Догодина всички започваме от нулата

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар е уверен, че смяната на техническите правила и новите автомобили ще му помогнат да се адаптира към тима и работата с Макс Верстапен.

Французинът е наясно, че няма как да отговори на темпото на бившия световен шампион веднага, но ще има възможност да прогресира заедно с него, тъй като новите правила ще дадат възможност за равен старт.

Targets set... and SMASHED ✅



Click to watch the grid reacting to their 2025 pre-season predictions 👇#F1 — Formula 1 (@F1) December 16, 2025

В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?

„Това ще е нов автомобил. Макс няма да познава тази кола, всички започваме от нулата – обясни Хаджар. – За мен това е голям късмет, че точно сега идвам в Ред Бул, това определено ще ми помогне.

„Ако развитието на колата поеме в определена посока, аз ще съм там, за да използвам това и дори се надявам, че колата ще се развива и с моя принос. Това е вълнуващо.

„Не съм свикнал с нещо определено, просто карам това, което ми даде тимът. Така че това е много добро предимство.“

Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages