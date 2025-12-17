Новият договор на Луис Суарес е факт

Интер Маями продължи договора на нападателя Луис Суарес. Новото споразумение на играча е до края на сезон 2026.

„Суарес подписа нов договор след завършване на исторически сезон 2025, вторият му с клуба. Огромният опит и лидерските качества на нападателя изиграха решаваща роля за третата и четвъртата титла на Интер Маями – Шампионската лига на Източната конференция и Купата на МЛС“, съобщи официалният сайт на клуба.

38-годишният Суарес се присъедини към Интер Маями през 2024 г. Миналия сезон той изигра 50 мача във всички състезания, отбелязвайки 17 гола и давайки 17 асистенции. Той спечели шампионската титла на МЛС с американския клуб.