Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Новият договор на Луис Суарес е факт

Новият договор на Луис Суарес е факт

  • 17 дек 2025 | 20:25
  • 721
  • 0
Новият договор на Луис Суарес е факт

Интер Маями продължи договора на нападателя Луис Суарес. Новото споразумение на играча е до края на сезон 2026.

„Суарес подписа нов договор след завършване на исторически сезон 2025, вторият му с клуба. Огромният опит и лидерските качества на нападателя изиграха решаваща роля за третата и четвъртата титла на Интер Маями – Шампионската лига на Източната конференция и Купата на МЛС“, съобщи официалният сайт на клуба.

38-годишният Суарес се присъедини към Интер Маями през 2024 г. Миналия сезон той изигра 50 мача във всички състезания, отбелязвайки 17 гола и давайки 17 асистенции. Той спечели шампионската титла на МЛС с американския клуб.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

Играч на Талавера: Реал Мадрид ни изпратиха списък, за да си изберем чии екипи ще искаме

  • 17 дек 2025 | 19:27
  • 1282
  • 5
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13758
  • 17
Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

Манчестър Юнайтед се оплака във ФИФА от Мароко заради Мазрауи

  • 17 дек 2025 | 19:14
  • 1575
  • 1
Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

Собослай може да бъде готов за мача с Тотнъм, новините за Джо Гомес също са добри

  • 17 дек 2025 | 18:15
  • 1264
  • 0
От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

От Борнемут вече са приели раздялата със Семеньо, вече имат идеи за подсилване

  • 17 дек 2025 | 18:11
  • 1465
  • 1
Араухо вече има дата за завръщането си

Араухо вече има дата за завръщането си

  • 17 дек 2025 | 17:47
  • 1383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 9672
  • 37
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 16252
  • 13
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13758
  • 17
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 17 дек 2025 | 20:54
  • 1930
  • 2
Съставите на Талавера и Реал Мадрид

Съставите на Талавера и Реал Мадрид

  • 17 дек 2025 | 21:19
  • 640
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 5478
  • 8