Интер Маями откупи Родриго де Пол

  • 12 дек 2025 | 05:27
  • 504
  • 0
Интер Маями ФФ финализира покупката на договора на халфа Родриго де Пол от Атлетико Мадрид. В случай че опцията за покупка бъде активирана, играчът вече се е съгласил на договор до 2029 г. Аржентинският национал, който играеше под наем за отбора от Маями, официално стана пълноправен член на клуба.

Де Пол се присъедини към Интер Маями през юли 2025 г. под наем.

Де Пол отбеляза победния гол във финала на плейофите на Мейджър Лийг Сокър през 2025 г. срещу Ванкувър Уайткапс вчера.

Според портала Transfermarkt, стойността на халфа е 20 млн евро.

