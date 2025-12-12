Интер Маями откупи Родриго де Пол

Интер Маями ФФ финализира покупката на договора на халфа Родриго де Пол от Атлетико Мадрид. В случай че опцията за покупка бъде активирана, играчът вече се е съгласил на договор до 2029 г. Аржентинският национал, който играеше под наем за отбора от Маями, официално стана пълноправен член на клуба.

Де Пол се присъедини към Интер Маями през юли 2025 г. под наем.

🚨Official: Inter Miami have completed the $17M signing of Rodrigo De Paul from Atlético Madrid, securing him on a contract through 2029 and designating him as one of the club’s DP signings next to Lionel Messi. 🤩✅@rodridpdaily @movimentdepaul7 🙌🏻 pic.twitter.com/xnyj7avGid — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 11, 2025

Де Пол отбеляза победния гол във финала на плейофите на Мейджър Лийг Сокър през 2025 г. срещу Ванкувър Уайткапс вчера.

Според портала Transfermarkt, стойността на халфа е 20 млн евро.