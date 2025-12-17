Друг отбор от МЛС е проявил интерес към Тимо Вернер

Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер може да напусне отбора през зимния трансферен прозорец в посока Мейджър Лийг Сокър, пише „Билд“.

Договорът на 29-годишния офанзивен футболист с „червените бикове“ изтича през лятото, а германският клуб ще иска да получи известна сума за неговото напускане, вместо да го губи със свободен трансфер.

🚨🇺🇸 San Jose Earthquakes have entered the race for Timo #Werner. Talks have taken place.



Werner and his agents have also held talks with Inter Miami over a possible January move. The Earthquakes are currently the more concrete option.



His contract with RB Leipzig runs until… pic.twitter.com/h84K8qexdC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 16, 2025

Противно на предходните слухове, че Интер Маями е желана дестинация за Вернер, друг отбор в лицето на Сан Хосе Ърткуейкс е проявил интерес към него. Тимът от Калифорния е осъществил контакт с представителите на германеца, но все още не са обсъдили потенциален трансфер с настоящия му клуб.

Бившият нападател на Челси и Тотнъм е бил на терена само две минути през този сезон, появявайки се в края на два мача от Бундеслигата за намиращия се на втората позиция РБ Лайпциг.

