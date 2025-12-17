Популярни
Друг отбор от МЛС е проявил интерес към Тимо Вернер

  17 дек 2025 | 11:59
Друг отбор от МЛС е проявил интерес към Тимо Вернер

Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер може да напусне отбора през зимния трансферен прозорец в посока Мейджър Лийг Сокър, пише „Билд“.

Договорът на 29-годишния офанзивен футболист с „червените бикове“ изтича през лятото, а германският клуб ще иска да получи известна сума за неговото напускане, вместо да го губи със свободен трансфер.

Противно на предходните слухове, че Интер Маями е желана дестинация за Вернер, друг отбор в лицето на Сан Хосе Ърткуейкс е проявил интерес към него. Тимът от Калифорния е осъществил контакт с представителите на германеца, но все още не са обсъдили потенциален трансфер с настоящия му клуб.

Бившият нападател на Челси и Тотнъм е бил на терена само две минути през този сезон, появявайки се в края на два мача от Бундеслигата за намиращия се на втората позиция РБ Лайпциг.

Снимки: Imago

