Друг отбор от МЛС е проявил интерес към Тимо Вернер

Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер може да напусне отбора през зимния трансферен прозорец в посока Мейджър Лийг Сокър, пише „Билд“.
Договорът на 29-годишния офанзивен футболист с „червените бикове“ изтича през лятото, а германският клуб ще иска да получи известна сума за неговото напускане, вместо да го губи със свободен трансфер.
Противно на предходните слухове, че Интер Маями е желана дестинация за Вернер, друг отбор в лицето на Сан Хосе Ърткуейкс е проявил интерес към него. Тимът от Калифорния е осъществил контакт с представителите на германеца, но все още не са обсъдили потенциален трансфер с настоящия му клуб.
Бившият нападател на Челси и Тотнъм е бил на терена само две минути през този сезон, появявайки се в края на два мача от Бундеслигата за намиращия се на втората позиция РБ Лайпциг.
Снимки: Imago