Монтоя: С колата на Макларън всеки може да е шампион

  • 17 дек 2025 | 15:22
  • 108
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя направи тази седмица изказване, предназначено да привлече вниманието на медиите в цял свят и то успя, тъй като колумбиецът обясни, че всеки може да стане световен шампион с автомобила на Макларън.

“Ландо е достоен шампион, но всеки с този автомобил може да е световен шампион. Преди две години Макс имаше най-добрата кола. Дали той беше достоен шампион? Да.”

След това Монтоя, който в последните години присъства по пистите в качеството му на баща на настоящия пилот във Формула 2 Себастиан Монтоя, реши да изясни какво точно е искал да каже.

“Колата на Макларън имаше толкова голямо предимство, че наистина всеки можеше да е шампион - повтори Монтоя. - Значи, Макс не е бил достоен шампион? Или Шумахер, когато побеждаваше с Ферари или пък когато Сена печелеше с Макларън. Всички те се справяха отлично, затова Формула 1 е отборен спорт. Това е част от общото представяне.”

Монтоя отбеляза прогреса на Норис между първата и втората половина на сезона, като отбеляза, че британецът е имал нужда от повече време за адаптация, но след е записал много постоянни резултати.

“Мисля, че това има много общо с колата, повече отколкото с Ландо - обясни бившият пилот. - В началото на годината Норис имаше нужда от повече време, за да се адаптира и да разбере какво трябва да направи и как да вземе всичко от нея.”

Снимки: Gettyimages

