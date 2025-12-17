В Кристъл Палас вече мислят варианти за това кой ще наследи Гласнер

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер продължава да отлага окончателния си отговор по отношение на предложенията на клубното ръководство за нов негов договор. Настоящият контракт на австриеца изтича след края на този сезон, а интерес към него има от доста водещи клубове в Англия и Европа и поради тази причина той иска да види дали през лятото няма да може да направи следващата стъпка и да поеме по-голям отбор. На "Селхърст Парк" са наясно с това и според "Скай спортс" вече имат планове за това кой евентуално да наследи Гласнер, в случай че австриецът реши да продължи другаде.

Според някои източници един от набелязаните варианти е треньорът на Хетафе Хосе Борделас.

Гласнер пое Кристъл Палас през февруари миналата година, когато отборът беше на 15-о място. В първия му сезон "орлите" завършиха десети и спечелиха ФА Къп, след като на финала победиха Манчестър Сити. В началото на тази кампания вдигнаха и Къмюнити Шийлд след успех срещу Ливърпул, а в момента заемат петата позиция във временното класиране на Премиър лийг.

Твърди се, че Гласнер вече е взел решение, че няма да подпише нов контракт, като предпочитанията му са да остане в Премиър лийг.

