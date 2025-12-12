Кристъл Палас не успя да се прибере в Лондон поради проблеми със самолета преди мача с Ман Сити

Тимът на Кристъл Палас е имал проблем с полета си от Дъблин и не се е прибрал по предварително начертания график след двубоя в четвъртък вечер срещу Шелбърн в Лигата на конференциите, спечелен с 3:0. Това ще усложни подготовката на “орлите” за двубоя с Манчестър Сити в неделя. Това бе признато от мениджъра на клуба Оливър Гласнер, който обаче остава оптимист за представянето срещу "гражданите" в неделя следобед.

“Не можахме да се приберем навреме след мача поради проблеми със самолета, но е по-добре да имаме проблеми, когато самолетът е на земята, отколкото когато е във въздуха. Да, трябваше да коригираме плана, но отново, не е толкова трудно. Ще тренираме след пристигането си с играчите, които не играха много вчера и разбира се, ще добавим към групата Жан-Филип Матета и Исмаила Сар. Всички останали ще се възстановяват у дома. Отседнахме тук в хубав хотел, така че не би трябвало да имаме проблеми за мача със Сити. Разбира се, трябва да направим още една тренировка, за да видим състоянието на играчите, но засега изглежда, че всичко е наред. Завръщането на Матета и Сар ще ни даде допълнителни опции,” заяви Гласнер пред официалния сайт на клуба.

