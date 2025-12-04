Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Оливер Гласнер: Не трябва да си губим времето с мисли за края на май

Оливер Гласнер: Не трябва да си губим времето с мисли за края на май

  • 4 дек 2025 | 18:36
  • 283
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер бе попитан кога може да мисли за класиране за Шампионската лига. След отлична първа част на сезона "орлите" са на пето място в класирането, като изостават само на точка от четвъртия Челси.

Гласнер обаче заяви, че е прекалено рано да се говори за подобни неща. "В момента сме мач за мач, как да подготвим отбора и кой е на разполжение. Остават толкова много мачове да се изиграят, няма време да се мисли за края на май. Предстоят ни страхотни мачове не само във Висшата лига, но и в Лигата на конференцията имаме два важни двубоя. Очакваме четвъртфинала в Купата на Лигата на "Емиратс". Важно е да останем фокусирани върху следващия мач и не си губим времето с мисли за края на май", коментира специалистът.

В неделя Палас гостува на Фулъм в лондонско дерби. Гласнер разкри, че Исмаила Сар ще пропусне двубоя поради контузия в глезена. Борна Соса обаче може да се възстанови за срещата.

