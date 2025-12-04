Оливер Гласнер: Не трябва да си губим времето с мисли за края на май

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер бе попитан кога може да мисли за класиране за Шампионската лига. След отлична първа част на сезона "орлите" са на пето място в класирането, като изостават само на точка от четвъртия Челси.
Гласнер обаче заяви, че е прекалено рано да се говори за подобни неща. "В момента сме мач за мач, как да подготвим отбора и кой е на разполжение. Остават толкова много мачове да се изиграят, няма време да се мисли за края на май. Предстоят ни страхотни мачове не само във Висшата лига, но и в Лигата на конференцията имаме два важни двубоя. Очакваме четвъртфинала в Купата на Лигата на "Емиратс". Важно е да останем фокусирани върху следващия мач и не си губим времето с мисли за края на май", коментира специалистът.
В неделя Палас гостува на Фулъм в лондонско дерби. Гласнер разкри, че Исмаила Сар ще пропусне двубоя поради контузия в глезена. Борна Соса обаче може да се възстанови за срещата.