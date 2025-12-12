Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  Кристъл Палас с убедителна победа в Ирландия

Кристъл Палас с убедителна победа в Ирландия

  • 12 дек 2025 | 01:04
Кристъл Палас с убедителна победа в Ирландия

Кристъл Палас постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Шелбърн и се доближи до топ 8 в Лигата на конференциите. Лондончани решиха мача още преди почивката, тъй като реализираха и трети си гола през първото полувреме.

Оливер Гласнер направи някои промени в състава, но пусна и доста титуляри като Марк Геи и Адам Уортън. Именно бранителят имаше шанс да открие резултата, но не успя да отправи хубав удар. Крисантъс Уче откри резултата в 11-ата минута в първия си мач като титуляр за клуба. Еди Нкетия, който асистира за първия гол, удвои аванса на гостите в 25-ата минута от добавка, след като изстрел на Уче срещна гредата.

Палас доминираше и положенията се редяха пред вратата на ирландците. Нкетия бе спрян от Марк Койл в една ситуация, а в друга стреля с глава покрай гредата. Крис Ричардс пък удари греда. Трети гол падна в 37-ата минута след индивидуален пробив на Йереми Пино. След почивката "орлите" намалиха темпото, но създадоха още възможности за гол, но така и не стигнаха до ново попадение.

Снимки: Imago

