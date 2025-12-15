Гюнтер Щайнер предложи на Ландо Норис да пробва мотор от MotoGP

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис получи предложение да тества мотоциклет от MotoGP, като то идва от бившия шеф на Хаас Гюнтер Щайнер.

През септември Щайнер оглави консорциума инвеститори, които купиха тима в MotoGP Tech3, като от началото на 2026 отборът ще има нова структура – Щайнер става главен изпълнителен директор, а Ричард колман – тим шеф.

През август Норис разказа колко е харесвал мотоциклетите като малък и потвърди, че е обичал мотокроса и състезанията на две колела, още дори преди да гледа първите си състезания във Формула 1.

Също така, Норис разкри, че героят на детството му е бил Валентино Роси и той винаги е искал да стане мотоциклетен пилот.

„Ландо е добре дошъл да покара нашия мотоциклет догодина. Дори имаме същите цветове като Макларън, почти същите, при нас е оранжево, но са много сходни – обясни Щайнер. – Може да дойде и да пробва, ще намерим начин да го организираме. Ще му хареса, въпреки че не съм сигурен дали Зак Браун ще е доволен да го види на мотоциклет от MotoGP.“

