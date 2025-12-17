Апелативната комисия намали наказанието на Херо

Апелативната комисия към Българския футболен съюз намали наказанието на Димитър Димитров, наложено от Дисциплинарната комисия след срещата с Локомотив (София) от 19-ия кръг на efbet Лига. Първоначално Херо получи забрана за изпълняване на функциите си за три мача, както и глоба в размер на 3000 лева.

Ботев (Пловдив) входира жалба срещу това решение, а Апелативната комисия измени наказанието от три двубоя на един. Финансовата санкция пък е с 1000 лв. по-малко.

Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

Това означава, че опитният специалист вече е изтърпял наказанието си в сблъсъка със Спартак (Варна) от осминафиналите за Sesame Купа на България и ще бъде край тъчлинията още за първия мач от пролетния полусезон, в който "канарчетата" приемат Берое на "Колежа". Срещу "соколите" отборът на Ботев беше воден от Тодор Киселичков.

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 18 /17.12.2025 г.

По жалба на ПФК „Ботев“ гр. Пловдив срещу решение на ДК при БФС от 09.12.2025 г. относно наложено наказание на Димитър Димитров – ст. треньор на ПФК „Ботев“.

Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на ПФК „Ботев“ е допустима и основателна.

АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Димитър Димитров от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 – забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 2000 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.