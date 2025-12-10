Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

Ботев (Пловдив) входира официално писмо до БФС, с което поиска отмяна на наказанието на старши треньор Димитър Димитров. Вчера Херо получи забрана за изпълняване на функциите си за три двубоя и глоба от 3000 лева, защото е обиждал длъжностни лица. Според Ботев обаче проверка на докладите показва, че поведението на служебните лица е описано като “коректно” и “много добро”, а единственият посочен с провинение е помощник-треньорът на Локо (София) Живко Миланов.

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

Ето какво пишат “канарчетата”:

Уважаеми дами и господа,

Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България.