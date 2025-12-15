Феновете на Ботев (Пд) блокираха кръстовището пред "Колежа" в знак на протест срещу забавеното строителство на стадиона

Феновете на Ботев (Пловдив) блокираха кръстовището между бул. "Източен" и ул. "Богомил" в Пловдив в знак на протест срещу забавеното строителство на стадион "Христо Ботев". Привържениците на "канарчетата" бяха заявили и протестно шествие до сградата на Община Пловдив, но се отказаха от това намерение.

Вместо това за кратко те излязоха на пътното платно с транспарант с надпис "Колежа чака" и скандираха "Колежа" и "Искаме си Колежа".

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Феновете на "жълто-черните" протестират срещу забавянето на втория етап от строителството на спортното съоръжение, който трябва да осигури пълното завършване на стадиона. По-рано през седмицата в подкрепа на решението на привържениците за протест се обявиха и от управата на футболния клуб.

Снимка: "Фейсбук" на Ботев (Пловдив)