Готова е програмата за контролите на Черно море II

Седем приятелски срещи ще изиграе, втория отбор на Черно море (Варна) в хода на подготовката си за пролетния дял на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Между 5-и и 10-и януари следващата година ще бъде даден старта на подготовката. Целият тренировъчен процес на „моряците“ ще протича на местната база.
Програмата за контролите:
21 януари: Черно море II (Варна) – Черноморец II (Бургас)
27 януари: Черно море II (Варна) – Устрем (Дончево)
31 януари: Черно море II (Варна) – Черноморец (Балчик)
4 февруари: Черно море II (Варна) – Нефтохимик (Бургас)
7 февруари: Черно море II (Варна) – Олимпик (Варна)
11 февруари: Черно море II (Варна) – Несебър (Несебър)
14 февруари: Черно море II (Варна) – Фратрия II (Варна)