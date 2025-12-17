Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море II
  Готова е програмата за контролите на Черно море II

Готова е програмата за контролите на Черно море II

  • 17 дек 2025 | 08:33
  • 311
  • 0

Седем приятелски срещи ще изиграе, втория отбор на Черно море (Варна) в хода на подготовката си за пролетния дял на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Между 5-и и 10-и януари следващата година ще бъде даден старта на подготовката. Целият тренировъчен процес на „моряците“ ще протича на местната база.

Програмата за контролите:

21 януари: Черно море II (Варна) – Черноморец II (Бургас)

27 януари: Черно море II (Варна) – Устрем (Дончево)

31 януари: Черно море II (Варна) – Черноморец (Балчик)

4 февруари: Черно море II (Варна) – Нефтохимик (Бургас)

7 февруари: Черно море II (Варна) – Олимпик (Варна)

11 февруари: Черно море II (Варна) – Несебър (Несебър)

14 февруари: Черно море II (Варна) – Фратрия II (Варна)

