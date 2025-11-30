Дубълът на Черно море вкара пет пъти на СФК Светкавица 2014

Черно море II (Варна) разгроми гостуващия му СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 5:0. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Добро разиграване между Кристиан Михайлов и Петър Маринов завърши с гол на Георги Пасков в 20-ата минута. След четвърт час, Маринов наказа грешка на съперника – 2:0. Никола Недков центрира и Пасков се разписа с глава, 180 секунди след почивката. Николай Костадинов заби четвъртото попадение с удар от средна дистанция в 52-ата минута. Малко преди края точен беше и Недков.