Септември (Тервел) с трудна победа

  23 ное 2025 | 16:29
Лидерът Септември (Тервел) продължи серията си от домакински победи с 2:0 над Черно море II (Варна). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тя започна с превес на домакините, който продължи до 15-ата минута. После настана равновесие. На тежкия терен, съперниците изиграха динамичен двубой. Създадоха положения за гол, а с добри намеси се отличиха вратарите Димитър Илиев на Септември и Антоан Манасиев на „моряците“. Селекцията на Георги Иванов-Геша изкова успеха в заключителните 25 минути. Първо Димитър Михалев центрира, топката премина през купа от играчи и отблизо Ивайло Лазаров откри резултата. В даденото от съдията продължение в края, при бърза контрааката Даниел Димов стреля, Манасиев изби топката и влезлия като резерва Кристиан Пешков я вкара в празната врата.

