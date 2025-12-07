Дубълът на Черно море приключи годината с победа

Черно море II (Варна) спечели гостуването си в Каспичан с 3:1 над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. Капитанът Георги Пасков беше най-съобразителен в суматоха пред вратата на домакините и даде преднина на „моряците“ с гол в 7-ата минута. После съотборникът му Кристиан Михайлов тресна гредата. Имаше и други критични моменти пред вратата на Ботев. Интригата беше премахната в началните десетина минути на второто полувреме. Първо Емануил Няголов направи пробив от ляво и стреля по диагонала за 0:2 в 50-ата минута. В 55-ата пък Никола Недков шутира, стража на съперника изби топката, но влезлия като резерва Александър Киров направи резултата категоричен. Още два пъти гредите помогнаха на вратаря на Ботев. Опитният Христо Александров реализира почетното попадение за отбора от Нови пазар, 180 секунди преди края.