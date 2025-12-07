Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Дубълът на Черно море приключи годината с победа

Дубълът на Черно море приключи годината с победа

  • 7 дек 2025 | 16:35
  • 282
  • 0
Дубълът на Черно море приключи годината с победа

Черно море II (Варна) спечели гостуването си в Каспичан с 3:1 над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. Капитанът Георги Пасков беше най-съобразителен в суматоха пред вратата на домакините и даде преднина на „моряците“ с гол в 7-ата минута. После съотборникът му Кристиан Михайлов тресна гредата. Имаше и други критични моменти пред вратата на Ботев. Интригата беше премахната в началните десетина минути на второто полувреме. Първо Емануил Няголов направи пробив от ляво и стреля по диагонала за 0:2 в 50-ата минута. В 55-ата пък Никола Недков шутира, стража на съперника изби топката, но влезлия като резерва Александър Киров направи резултата категоричен. Още два пъти гредите помогнаха на вратаря на Ботев. Опитният Христо Александров реализира почетното попадение за отбора от Нови пазар, 180 секунди преди края.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В"

Продължава напредъка на стадион "Варна", издигнаха конструкцията на козирките на сектори "А" и "В"

  • 7 дек 2025 | 13:41
  • 3030
  • 5
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 10992
  • 3
Венци Стефанов за Веласкес: Емоционален младеж, но по-добре да се концентрира върху работата си

Венци Стефанов за Веласкес: Емоционален младеж, но по-добре да се концентрира върху работата си

  • 7 дек 2025 | 13:29
  • 1764
  • 2
Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 11038
  • 66
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 18326
  • 46
Левски без двама срещу Спартак

Левски без двама срещу Спартак

  • 7 дек 2025 | 11:26
  • 7155
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

Спартак (Варна) 0:0 Левски, девет промени при "сините"

  • 7 дек 2025 | 17:01
  • 15333
  • 95
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 19531
  • 31
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 10992
  • 3
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 26299
  • 11
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 12788
  • 13
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 18326
  • 46