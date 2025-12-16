Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  Геша: Нормално е да сме на върха

Геша: Нормално е да сме на върха

  • 16 дек 2025 | 15:15
  • 600
  • 1

Септември (Тервел) спечели миналото първенство на Североизточната Трета лига. Сега след есенния полусезон дели първото място с Черноморец (Балчик). Достигна и до регионалния финал от турнира за купата на Аматьорската лига. Треньорът Георги Иванов-Геша коментира представянето пред Sportal.bg.

„Задържахме нивото от последния сезон. Дори е и по-добре. Имаме балансиран отбор с равностойни футболисти във всички линии. Има настроение, отличен колектив сме. Игрово напълно закономерно сме начело в класирането. През лятото привлякохме и млади момчета, които да израстват и се развиват покрай опитните. Един от тях Христодар Христов се наложи и върви нагоре. В последния мач започна като централен нападател и завърши като ляв защитник. Напълно възможно е да го харесат и привлекат отбори от професионалния футбол. Има и други момчета, които трупат опит и самочувствие. Ще вземем още млади за пролетния полусезон. Ако задържим нивото, ще сме фаворит за спечелване на първенството. Разбира се, зависи и как ще се подсилят съперниците“.

