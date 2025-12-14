Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Септември (Тервел) с очакван успех за купата на АФЛ

Септември (Тервел) с очакван успех за купата на АФЛ

  • 14 дек 2025 | 16:51
  • 335
  • 0
Септември (Тервел) с очакван успех за купата на АФЛ

В Исперих, Септември (Тервел) надигра Адаспорт (Острово) с 2:0 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Заслужена победа за селекцията на Георги Иванов-Геша, с оглед събитията на терена. Въпреки че липсваха някои от титулярите, а други играха на непривични за тях позиции, отборът на Септември доминираше пред 90-те минути, без особено напрежение. Стилян Спасов откри резултата в 13-ата минута. После той и Ивайло Лазаров пропиляха стопроцентови положения да увеличат преднината. Владислав Мирчев реализира второто попадение, десетина минути преди края.

Така Септември (Тервел) се класира за финала на Североизточна България, където очаква победителя от другия полуфинал, в който ще излязат Черноморец (Балчик) и Бенковски (Исперих). Спорът между тях ще бъде разрешен в двубой на 14 февруари следващата година.

