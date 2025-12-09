Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Септември (Тервел) се нуждае от финансова помощ

Септември (Тервел) се нуждае от финансова помощ

  • 9 дек 2025 | 18:11
  • 293
  • 1

На 10 май тази година, ФК Септември 98 (Тервел) спечели преждевременно първото място в първенството на Североизточната Трета лига. Постигна го за първи път в историята си. Сега около половин година по-късно, еуфорията сред феновете му не стихва, защото любимият им отбор е все там на върха в класирането – заедно (с еднакъв точков актив) с Черноморец Балчик са есенни първенци в настоящия сезон. В клуба обаче, радостта отстъпи на тревогите.

За първи път! Септември (Тервел) спечели Североизточната Трета лига
За първи път! Септември (Тервел) спечели Североизточната Трета лига

Разкри ги пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.  

„От две години водя отбора и през този период винаги сме били в битката за първото място. През последните година и половина сме на върха в класиране. Явно обаче победите дойдоха в повече, защото клуба вече изнемогва финансово. Само помощта от общинското ръководство и от президента Добрин Иванов вече не е достатъчна. Президентът ни винаги е помагал в трудни моменти. В настоящата ситуация обаче само неговите усилия не стигат. Нужни са още спонсори. Имахме добро сътрудничество с Inbet, но беше преустановено с промените в Закона за хазарта. Има сериозни фирми в региона, които могат да помогнат. ФК Септември 98 е лицето на спорта в община Тервел. Всичките ни мачове се излъчват директно по клубната телевизия. Има голям зрителски интерес. Също така, по време на двубоите, доста фенове подкрепят отбора от трибуните. Надявам се фирми и хора със финансови възможности да обърнат поглед към ФК Септември 98 (Тервел). Защото става въпрос за спорта като цяло. А той е от малкото развлечения за хората в региона“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спортист се раздели с осем футболисти

Спортист се раздели с осем футболисти

  • 9 дек 2025 | 13:35
  • 1898
  • 0
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

  • 9 дек 2025 | 13:09
  • 1104
  • 0
Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

  • 9 дек 2025 | 13:08
  • 2560
  • 3
Спартак (Варна) уреди три контроли

Спартак (Варна) уреди три контроли

  • 9 дек 2025 | 12:31
  • 860
  • 1
Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 720
  • 0
Ясно е кога започва Балкан

Ясно е кога започва Балкан

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 509
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана, червен картон за Важебах Сакор

Ботев (Враца) 0:0 Монтана, червен картон за Важебах Сакор

  • 9 дек 2025 | 18:15
  • 4010
  • 7
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 5866
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 8135
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 77586
  • 34
Започна шестият кръг в Шампионската лига, Мартинш най-сетне даде преднина на Олимпиакос

Започна шестият кръг в Шампионската лига, Мартинш най-сетне даде преднина на Олимпиакос

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 8428
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 14404
  • 6