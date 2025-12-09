Септември (Тервел) се нуждае от финансова помощ

На 10 май тази година, ФК Септември 98 (Тервел) спечели преждевременно първото място в първенството на Североизточната Трета лига. Постигна го за първи път в историята си. Сега около половин година по-късно, еуфорията сред феновете му не стихва, защото любимият им отбор е все там на върха в класирането – заедно (с еднакъв точков актив) с Черноморец Балчик са есенни първенци в настоящия сезон. В клуба обаче, радостта отстъпи на тревогите.

Разкри ги пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

„От две години водя отбора и през този период винаги сме били в битката за първото място. През последните година и половина сме на върха в класиране. Явно обаче победите дойдоха в повече, защото клуба вече изнемогва финансово. Само помощта от общинското ръководство и от президента Добрин Иванов вече не е достатъчна. Президентът ни винаги е помагал в трудни моменти. В настоящата ситуация обаче само неговите усилия не стигат. Нужни са още спонсори. Имахме добро сътрудничество с Inbet, но беше преустановено с промените в Закона за хазарта. Има сериозни фирми в региона, които могат да помогнат. ФК Септември 98 е лицето на спорта в община Тервел. Всичките ни мачове се излъчват директно по клубната телевизия. Има голям зрителски интерес. Също така, по време на двубоите, доста фенове подкрепят отбора от трибуните. Надявам се фирми и хора със финансови възможности да обърнат поглед към ФК Септември 98 (Тервел). Защото става въпрос за спорта като цяло. А той е от малкото развлечения за хората в региона“.