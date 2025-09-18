Започнаха изслушванията по случая "Негреира“, двама бивши президенти на Барселона се явиха пред съда

Бившите президенти на Барселона Сандро Росел и Жозеп Мария Бартомеу бяха призовани този четвъртък да дадат показания пред 13-и разследващ съд в града, като разследвани пред съдията по „случая Негреира“. Целта е да се изясни причината за плащанията на стойност над 7 милиона евро, които бившият вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) е получил от клуба между 2001 и 2018 г.

Съдът оневини Лапорта по делото за плащания към Негреира

Първи в Съдебната палата пристигнаха бившият ръководител на спортните секции в Барсeлона Алберт Солер и синът на Хосе Мария Енрикес Негреира – Хавиер Енрикес, които също са обвиняеми, заедно с бившия изпълнителен директор на "блаугранас" Оскар Грау. След тях се появи и Сандро Росел, който се яви въпреки препоръката на лекаря си да отложи изслушването, след като миналата седмица претърпя операция на дискова херния.

Кръгът от изслушвания на обвиняемите се провежда две години и половина след образуването на делото. То започна след действия от прокуратурата, която поиска да се разследва дали сумата от 7,3 милиона евро, получена от съдийския шеф Енрикес Негреира от Барса, е била предназначена за облагодетелстване на клуба при вземането на съдийски решения.

До момента единственият от разследваните, който не се е явил по делото, е самият Енрикес Негреира. Съдията го призова през март миналата година, за да му вземе показания, преди симптомите на деменция, от която твърди, че страда, да се влошат. Бившият вицепрезидент на комитета на съдиите обаче се възползва от правото си да не дава показания, след като неуспешно се опита да бъде изключен от делото поради влошеното си психическо състояние.

Първият от обвиняемите, който бе разпитан, е синът на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите. Той е автор на по-голямата част от над 600-те доклада, които според Барса са били поръчани, за да се запознаят с профила на съдиите, които ще ръководят мачовете им, както и със съдийските решения, засягащи клуба.

След малко повече от час в Съдебната палата, Хавиер Енрикес напусна сградата и се ограничи само с коментара: „Казах това, което трябваше да кажа, и на когото трябваше да го кажа“. Малко по-късно Сандро Росел, придружен от адвоката си Пау Молинс, също напусна Съдебната палата без да прави изявления пред пресата. Пред множеството журналисти той просто помоли да бъдат внимателни, тъй като се възстановява от операция.

Краткият коментар на Бартомеу след излизане от залата бе: "Днес стана ясно, че много от теориите, които бяха изказани през последните години, са били опровергани".

