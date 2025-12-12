Лапорта пред съда: Плащанията в никакъв случай не са били, за да облагодетелстват Барса

Президентът на Барселона Жоан Лапорта даде показания в съда по „случая Негреира“ по искане на съдия Алехандра Хил. Тя ръководи разследването и искаше да чуе от първа ръка причината за плащанията към бившия вицепрезидент на съдиите Хосе Мария Негреира по време на първия мандат на Лапорта начело на клуба, обхващащ периода от 2003 г. до 2010 г. Показанията са част от разследването за възможни престъпления като спортна корупция, нелоялно управление и фалшифициране на търговски документи. Става въпрос за изплатени 7,5 милиона евро в рамките на 17 години на бившия вицепрезидент на съдийската комисия.

Араухо може и повече да не играе за Барселона заради депресията

Тъй като случаят е в етап на предварително разследване, а не съдебен процес, изслушването на Лапорта се проведе при закрити врата в кабинета на съдията. За петък бяха призовани и бившите треньори на Барселона Ернесто Валверде и Луис Енрике Мартинес, които в момента водят съответно Атлетик и Пари Сен Жермен. Те дадоха показания по-рано чрез видеоконферентна връзка.

Лапорта е потвърдил своята версия, която вече беше изложил пред медиите по „случая Негреира“: „Плащахме за доклади, в никакъв случай не за да облагодетелстват Барса. По онова време Барса беше обект на възхищение в цял свят. Футболен пример и еталон. Не се нуждаехме от никакви услуги“, гласят изтекли цитати, публикувани от Sport. „Никога не сме искали да влияем на състезанието“, добави той, според информация на Cadena SER.

Делото "Негреира" продължава: нови знакови лица от Барселона ще трябва да обясняват действията на каталунците

Президентът също така заяви, че не е поддържал никакви лични отношения с Негреира: „Всъщност аз дори не познавам Негрейра, нито някого от обкръжението му. Никога не съм имал връзка с тях.“

Лапорта обясни, че тези плащания вече са били част от вътрешната дейност на клуба, когато е поел управлението за първи път: „Наследих тези плащания, попитах спортното ръководство и те ни казаха да продължим с докладите.“ Той обясни и защо тези доклади вече не съществуват: „Нямаме доклади от първия период, защото на всеки пет години те се унищожават.“

Бивш президент на Барселона с показания пред съда: Шефовете на съдиите винаги са били от Реал Мадрид

В същия ден бившите треньори на Барса Ернесто Валверде и Луис Енрике Мартинес също дадоха показания като свидетели, и двамата чрез видеовръзка. Валверде се включи от базата на Атлетик Билбао а Луис Енрике – от спортния център на ПСЖ. И двамата заявиха, че не са знаели за съществуването на тези съдийски доклади по време на престоя си в клуба. „Не знаехме за докладите“, потвърдиха те. Валверде дори добави, че не ги е смятал за необходими за работата си: „Нито пък ми трябваха.“