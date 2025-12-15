Популярни
Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

  • 15 дек 2025 | 20:04
Локомотив (Пловдив) направи обръщение към феновете си преди задаващите се коледни и новогодишни празници. "Черно-белите" благодариха на своите привърженици за подкрепата през изминалите 12 месеца, като изразяват увереност, че тя ще бъде още по-силна през 2026 г., когато клубът ще отбележи вековен юбилей.

"Уважаеми привърженици,

ПФК Локомотив Пловдив Ви желае светли празници! Това е най-хубавото време в годината, в което всеки е в очакване на прекрасни моменти, прекарани с най-близките ни! Нека коледният дух донесе много топлина, разбирателство и любов под вашата елха!

Благодарим Ви за подкрепата през изминалите 12 месеца! Сигурни сме, че тя ще бъде още по-силна пред следващата година, в която ще отбележим 100 години Локомотив!

Нека 2026-та да бъде изпълнена с много успехи, усмивки и паметни победи на любимия отбор!

САМО ЛОКО!", написаха от "Лаута".

