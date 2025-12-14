Крило на Локо (Пд) си пожела "канарчетата" на четвъртфиналите

Крилото на Локомотив (Пловдив) Севи Идриз си пожела Ботев (Пловдив) за жребия, който предстои за четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Младият футболист на "смърфовете" остана доволен след 4:0 срещу Монтана.

"Благодаря на Локомотив, че ми даде този шанс - да се покажа и да играя в елита на България. Чувствам се добре, колективът е на много високо ниво. Хуан Переа е много класен, имаме класни футболисти, може да се играе с всеки - 4:0, добър резултат. Може би Ботев (Пловдив) си пожелавам за съперник. Това е дерби и мисля, че ще се справим", каза Севи Идриз.

Снимки: Startphoto