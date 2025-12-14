Популярни
  Крило на Локо (Пд) си пожела "канарчетата" на четвъртфиналите

Крило на Локо (Пд) си пожела "канарчетата" на четвъртфиналите

  • 14 дек 2025 | 18:08
  • 476
  • 0

Крилото на Локомотив (Пловдив) Севи Идриз си пожела Ботев (Пловдив) за жребия, който предстои за четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Младият футболист на "смърфовете" остана доволен след 4:0 срещу Монтана.

"Благодаря на Локомотив, че ми даде този шанс - да се покажа и да играя в елита на България. Чувствам се добре, колективът е на много високо ниво. Хуан Переа е много класен, имаме класни футболисти, може да се играе с всеки - 4:0, добър резултат. Може би Ботев (Пловдив) си пожелавам за съперник. Това е дерби и мисля, че ще се справим", каза Севи Идриз.

Снимки: Startphoto

