Микаел Старе: След третия ни гол мачът приключи

Помощник-треньорът на Лудогорец Микаел Старе, който ръководи отбора в отсъствието на наставника Пер-Матиас Хьогмо, заяви след края на срещата със Септември, че след третия гол мачът е приключил. "Орлите" се класираха на четвъртфинал за Sesame Купа на България след успех с 3:1 в квартал "Надежда".

"Започнахме много добре, играхме с енергия в първите 15 минути. Вкарахме два гола, но след това качеството в играта ни спадна. Все пак резултатът е положителен за нас, свършихме си работата.

Съперникът подобри своята игра след двете допуснати попадения. Помогнахме им за това да се върнат в двубоя. Започнахме добре втората част и след третия ни гол мачът приключи.

Ние се нуждаем от още повече качество не само в кратки периоди от мача. Трябва да се подготвим за сблъсъка с Берое", каза Старе.

Снимки: Startphoto