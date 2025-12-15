Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември - на живо от София след 1:3
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Микаел Старе: След третия ни гол мачът приключи

Микаел Старе: След третия ни гол мачът приключи

  • 15 дек 2025 | 19:30
  • 260
  • 0

Помощник-треньорът на Лудогорец Микаел Старе, който ръководи отбора в отсъствието на наставника Пер-Матиас Хьогмо, заяви след края на срещата със Септември, че след третия гол мачът е приключил. "Орлите" се класираха на четвъртфинал за Sesame Купа на България след успех с 3:1 в квартал "Надежда".

"Започнахме много добре, играхме с енергия в първите 15 минути. Вкарахме два гола, но след това качеството в играта ни спадна. Все пак резултатът е положителен за нас, свършихме си работата.

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Съперникът подобри своята игра след двете допуснати попадения. Помогнахме им за това да се върнат в двубоя. Започнахме добре втората част и след третия ни гол мачът приключи.

Ние се нуждаем от още повече качество не само в кратки периоди от мача. Трябва да се подготвим за сблъсъка с Берое", каза Старе.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

  • 15 дек 2025 | 19:47
  • 106
  • 0
Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

  • 15 дек 2025 | 19:45
  • 98
  • 0
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4910
  • 1
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15615
  • 48
Спартак (Варна) опитал да задържи Бернардо Коуто

Спартак (Варна) опитал да задържи Бернардо Коуто

  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 708
  • 1
Найденов посрещна новия "майстор"

Найденов посрещна новия "майстор"

  • 15 дек 2025 | 17:15
  • 1704
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15615
  • 48
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4910
  • 1
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 28037
  • 44
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 24563
  • 43
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 11628
  • 17
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 13771
  • 44