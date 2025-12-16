Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Кардиф Сити и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от турнира Карабао Къп за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 16 декември 2025 г. от 22:00 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Кардиф Сити Стейдиъм", където домакините ще се опитат да се възползват от предимството на собствения терен. Това е важен мач и за двата отбора в турнира за Карабао Къп.

Кардиф Сити демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача, записвайки четири победи и само една загуба. Уелският тим постигна победа с 4:3 срещу Донкастър (на 13.12.2025) в мач от Лига 1, преди това надделя като гост над Стивънидж с 0:1 (на 09.12.2025) и победи Хъдърсфийлд с 3:2 (на 06.12.2025). Единственото поражение дойде в Купата на ФА срещу АФК Уимбълдън с тежкото 1:5 (на 02.12.2025). Преди това Кардиф записа убедителна победа с 3:0 срещу Мансфийлд (на 29.11.2025). От друга страна, Челси показва колебливи резултати с две равенства, две загуби и една победа в последните си пет мача. "Сините" победиха Евертън с 2:0 (на 13.12.2025) в Премиър лийг, но преди това загубиха от Аталанта с 2:1 в Шампионска лига (на 09.12.2025), завършиха 0:0 с Борнемут (на 06.12.2025), претърпяха поражение от Лийдс с 3:1 (на 03.12.2025) и записаха равенство 1:1 с Арсенал (на 30.11.2025).

Историята на директните сблъсъци между Кардиф Сити и Челси е изцяло в полза на лондончани. В последните четири срещи между двата отбора, Челси има четири победи. Последният път, когато тези два тима се изправиха един срещу друг, беше на 31 март 2019 г. в мач от Премиър лийг, когато Челси победи с 2:1 като гост. Преди това, на 15 септември 2018 г., "сините" разгромиха Кардиф с 4:1 на своя стадион. Подобен резултат се повтори и на 19 октомври 2013 г., когато Челси отново победи с 4:1 като домакин. На 11 май 2014 г. лондончани отново надделяха с 2:1 при гостуването си в Кардиф. Интересно е да се отбележи, че всички предишни срещи между двата отбора са били в рамките на Премиър лийг, докато предстоящият двубой ще бъде в турнира за Карабао Къп.