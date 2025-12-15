Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

Крилото на Лудогорец Ерик Маркус, който се отчете с гол и две асистенции при победата срещу Септември (София) с 3:1 за Купата на България, не скри радостта си след края на двубоя. Бразилецът призна, че всички в отбора вече мислят за задаващите се празници, но футболистите остават фокусирани върху последния мач за годината.

След четири дни "орлите" гостуват на Берое в отложена среща от 6-ия кръг на efbet Лига.

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

"Знаехме, че ни очаква труден мач. Дойдохме да спечелим и да продължим напред. Благодарение на Господ успях да участвам в трите гола и да помогна на своя отбор.

Микаел Старе: След третия ни гол мачът приключи

Този гол ми помогна. Знаех, че с работа ще успея да отбележа. Трудно е да не мислим за празниците и почивните дни, но всички сме съсредоточени и готови за последния ни мач", каза Маркус.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов