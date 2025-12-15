Популярни
Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември
  3. Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

  • 15 дек 2025 | 19:47
  • 106
  • 0

Крилото на Лудогорец Ерик Маркус, който се отчете с гол и две асистенции при победата срещу Септември (София) с 3:1 за Купата на България, не скри радостта си след края на двубоя. Бразилецът призна, че всички в отбора вече мислят за задаващите се празници, но футболистите остават фокусирани върху последния мач за годината.

След четири дни "орлите" гостуват на Берое в отложена среща от 6-ия кръг на efbet Лига.

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

"Знаехме, че ни очаква труден мач. Дойдохме да спечелим и да продължим напред. Благодарение на Господ успях да участвам в трите гола и да помогна на своя отбор.

Този гол ми помогна. Знаех, че с работа ще успея да отбележа. Трудно е да не мислим за празниците и почивните дни, но всички сме съсредоточени и готови за последния ни мач", каза Маркус.

  • 15 дек 2025 | 19:45
  • 100
  • 0
  • 15 дек 2025 | 19:30
  • 263
  • 0
  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4937
  • 1
  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15631
  • 48
  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 709
  • 1
  • 15 дек 2025 | 17:15
  • 1705
  • 3
  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15631
  • 48
  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4937
  • 1
  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 28048
  • 44
  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 24569
  • 43
  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 11635
  • 17
  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 13775
  • 44