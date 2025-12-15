Популярни
  3. Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

  15 дек 2025 | 20:15
Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

Нападателят на Монтана Владислав Цеков премина успешно през медицинска манипулация. Процедурата мина по план, а състоянието му е стабилно.

От началото на този сезон Каската е взел участие общо в 7 мача, но няма записани дори 90 минути в тях. 25-годишният футболист се разписа при победата срещу Марек с 4:1 за Купата на България в края на октомври, а това е и единственото му попадение през кампанията.

"Пожелаваме му бързо възстановяване и скорошно завръщане там, където му е мястото – на футболния терен!", написаха от клуба.

