Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

Втородивизионният Расинг Сантандер, в който играе като преотстъпен българският вратар Пламен Андреев, е подал жалба до Ла Лига срещу Барселона заради трансфера на Пабло Торе в Майорка през лятото, съобщават испанските медии.

Каталунците купиха атакуващия халф през 2022 година, когато платиха на Расинг 5 млн. евро. Според договорката помежду им, при следващата продажба на Торе, от Барса е трябвало да заделят процент от трансферната сума за родния му клуб, ако тя е била равна или е надвишавала именно 5 млн. евро. Преминаването на 22-годишния играч в Майорка през последния трансферен прозорец обаче е било на стойност 4,95 млн. евро. В Сантандер са убедени, че сделката нарочно е била оформена по този начин, за да се избегне отклоняването на приходи в тяхна полза. Оттам дори подозират, че реалната цена на трансфера е 10 млн. евро, колкото е стойността на клаузата, с която “блаугранас” могат да си върнат футболиста.

‼️Racing Santander have denounced Barcelona with La Liga for Pablo Torre's sale to Mallorca.



The player was transferred for €4.95m to the club, while Racing believes Barça actually valued the player at €10m, but sold him at a lower price to avoid paying the sell-on clause to… pic.twitter.com/BU1svV2vU7 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 14, 2025

Торе записа общо 27 мача с 5 попадения и 4 асистенции за Барселона, а за Майорка досега е изиграл 17 двубоя с 3 голови паса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages