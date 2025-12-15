Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември - на живо от София след 1:3
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

  • 15 дек 2025 | 19:25
  • 365
  • 0

Втородивизионният Расинг Сантандер, в който играе като преотстъпен българският вратар Пламен Андреев, е подал жалба до Ла Лига срещу Барселона заради трансфера на Пабло Торе в Майорка през лятото, съобщават испанските медии.

Каталунците купиха атакуващия халф през 2022 година, когато платиха на Расинг 5 млн. евро. Според договорката помежду им, при следващата продажба на Торе, от Барса е трябвало да заделят процент от трансферната сума за родния му клуб, ако тя е била равна или е надвишавала именно 5 млн. евро. Преминаването на 22-годишния играч в Майорка през последния трансферен прозорец обаче е било на стойност 4,95 млн. евро. В Сантандер са убедени, че сделката нарочно е била оформена по този начин, за да се избегне отклоняването на приходи в тяхна полза. Оттам дори подозират, че реалната цена на трансфера е 10 млн. евро, колкото е стойността на клаузата, с която “блаугранас” могат да си върнат футболиста.

Торе записа общо 27 мача с 5 попадения и 4 асистенции за Барселона, а за Майорка досега е изиграл 17 двубоя с 3 голови паса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

  • 15 дек 2025 | 19:15
  • 870
  • 0
Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

  • 15 дек 2025 | 18:25
  • 694
  • 0
В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 653
  • 0
Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 3684
  • 2
Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

  • 15 дек 2025 | 17:39
  • 2860
  • 2
Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици

Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици

  • 15 дек 2025 | 17:18
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 15603
  • 48
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 4900
  • 1
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 28029
  • 44
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 24561
  • 43
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 11628
  • 17
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 13771
  • 44