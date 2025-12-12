Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

  • 12 дек 2025 | 13:31
  • 295
  • 0
Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

Централният защитник на Арсенал Уилям Салиба е близо до завръщане и има шанс да бъде готов са утрешния двубой на тима срещу Уулвърхамптън. Ако не е успее да е напълно готов за тази среща, то със сигурност ще бъде на разположение на Микел Артета за мача с Евертън след седмица.

Салиба не е играл от победата над Байерн (Мюнхен) на 26 ноември.

„Трябва да изчакаме и да видим. Все още не е тренирал с отбора, но имаме още един ден. Тренираме днес следобед, така че нека видим дали ще бъде на разположение за това. Въпрос на дни е. Ако ме питате за мача с Евертън, мисля, че ще бъде готов, но не знам за утре. Беше нещо дребно, което произтичаше от контузията в глезена, която имаше", заяви Артета на днешната си пресконференция.

Запитан дали някой измежду Юриен Тимбер, Деклан Райс и Леандро Тросар, които пропуснаха мача с Брюж през седмицата, ще се завърне, испанецът отговори: „Нека видим как са днес. Тимбер получи един удар и не се чувстваше добре. Отново мисля, че става въпрос за дни, но ще видим дали ще може да играе утре. Райс беше болен. Това е нещо, от което се оправяш за няколко дни, но нека изчакаме и да видим докъде може да стигне. Може да звучи отегчително, но за Тросар също не знаем дали ще бъде на разположение“.

Артета добави, че няма никакво намерение през януари да се разделя с нападателя Габриел Жезус.

„Не обмислям това (б.ред. – продажбата на бразилеца). Особено в ситуацията, в която се намираме. Мисля, че Габи може да предложи много на отбора и го показа още в първите минути, в които беше на разположение“.

„След всяка загуба, искаш веднага да реагираш по правилния начи. Ние със сигурност го направихме и се поставихме в страхотна позиция в Шампионската лига.

Сега става въпрос за Уулвс и фокусиране върху Висшата лига след резултата, който записахме срещу Вила. Очевидно е, че това е огромна възможност за нас да спечелим мача и да се поставим в страхотна позиция", добави Артета по отношение на утрешния двубой срещу последния в класирането.

Според последните изчисления на суперкомпютъра на „Опта“ Арсенал има 72% шанс да спечели титлата в Премиър лийг. Ето как коментира това мениджърът на „топчиите“:

„Не знам колко точно са шансовете. Компютърът го казва. Единственото, което можем да направим, е да увеличим вероятността да спечелим следващия мач, като правим нещата, които правим наистина добре, и се подготвим по най-добрия възможен начин“.

