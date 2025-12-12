Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Ираола: Обичам да играем на "Олд Трафорд"

Ираола: Обичам да играем на "Олд Трафорд"

  • 12 дек 2025 | 16:00
  • 391
  • 0
Ираола: Обичам да играем на "Олд Трафорд"

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола призна, че обича гостуванията на „Олд Трафорд“, каквото предстои за неговия тим в понеделник. „Черешките“ за първи път в историята си спечелиха на този стадион пред декември 2023-та, когато шокираха „червените дяволи“ с 3:0. Година по-късно този резултат се повтори. Сега обаче Ираола смята, че ще се изправи срещу отбор на Манчестър Юнайтед, който се намира в много по-добра форма. От своя страна, Борнемут е в серия от шест поредни срещи без победа в Премиър лийг.

„Обичам да играя на „Олд Трафорд“, в този случай да бъда треньор в гостуване на стадион, който според мен е един от най-добрите в света. Проблемът е, че когато играеш там, обикновено се изправяш срещу топ отбор и много добри футболисти. Но мисля, че атмосферата там е наистина хубава и съм сигурен, че моите играчи ще я оценят. Имаме добри прецеденти на „Олд Трафорд“, но също така мисля, че този сезон ще се изправим срещу отбор, който е в наистина в добра серия“, заяви Ираола.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

Артета все още не е сигурен за Салиба, Райс, Тимбер и Тросар

  • 12 дек 2025 | 13:31
  • 1145
  • 0
Ница изравни антирекорд на Лудогорец в Лига Европа

Ница изравни антирекорд на Лудогорец в Лига Европа

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 1970
  • 0
Кроос похвали Реал Мадрид за играта срещу Сити и посочи причината за загубата

Кроос похвали Реал Мадрид за играта срещу Сити и посочи причината за загубата

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 1075
  • 2
Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Събрали сме половината пари за лечението му

Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Събрали сме половината пари за лечението му

  • 12 дек 2025 | 12:47
  • 5794
  • 0
Призоваха ФИФА да спре продажбата на билети за Мондиала

Призоваха ФИФА да спре продажбата на билети за Мондиала

  • 12 дек 2025 | 12:47
  • 974
  • 0
Салах беше призован от Египет въпреки проблемите си в Ливърпул

Салах беше призован от Египет въпреки проблемите си в Ливърпул

  • 12 дек 2025 | 12:12
  • 943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 16:19
  • 1657
  • 1
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 9472
  • 24
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25032
  • 62
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 6375
  • 1
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 10254
  • 7
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 10150
  • 23