Ираола: Обичам да играем на "Олд Трафорд"

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола призна, че обича гостуванията на „Олд Трафорд“, каквото предстои за неговия тим в понеделник. „Черешките“ за първи път в историята си спечелиха на този стадион пред декември 2023-та, когато шокираха „червените дяволи“ с 3:0. Година по-късно този резултат се повтори. Сега обаче Ираола смята, че ще се изправи срещу отбор на Манчестър Юнайтед, който се намира в много по-добра форма. От своя страна, Борнемут е в серия от шест поредни срещи без победа в Премиър лийг.

„Обичам да играя на „Олд Трафорд“, в този случай да бъда треньор в гостуване на стадион, който според мен е един от най-добрите в света. Проблемът е, че когато играеш там, обикновено се изправяш срещу топ отбор и много добри футболисти. Но мисля, че атмосферата там е наистина хубава и съм сигурен, че моите играчи ще я оценят. Имаме добри прецеденти на „Олд Трафорд“, но също така мисля, че този сезон ще се изправим срещу отбор, който е в наистина в добра серия“, заяви Ираола.

Снимки: Imago