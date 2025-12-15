И Шарл Леклер отива в Антарктика през зимата

Пилотът на Ферари Шарл Леклер планира почивка в Антарктика по време на зимната пауза във Формула 1. Там вече прекара част от една зимна пауза съотборникът му Люис Хамилтън.

„Чака ме едно по-различно пътешествие – обясни Шарл. – Ще пътувам до Антарктика, за мен това е един от начините да си възстановя силите.

Here's how the 2025 team mates stack up over an hour of qualifying ⏱️



What stands out to you? 🤔#F1 pic.twitter.com/1bqdu3uVBR — Formula 1 (@F1) December 13, 2025

Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

„Готвя се за сериозни тренировки там, но също така искам да науча нещо повече за това толкова различно място, да разбера как живеят хората там. Нямам търпение да тръгна.

„Ще се върна в Маранело в началото на следващата година, чакат ме много часове работа на симулатора, за да се подготвим за следващия сезон."

Барикело посъветва Хамилтън да не критикува Ферари

В началото на 2023 година Хамилтън празнува рождения си ден в Антарктика и показа как прави сутрешния си крос между пингвини и тюлени.

Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages