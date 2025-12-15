Популярни
Барикело посъветва Хамилтън да не критикува Ферари

  • 15 дек 2025 | 13:23
  • 184
  • 0

Рубенс Барикело прекара 6 сезона като съотборник на Михаел Шумахер във Ферари и е много добре запознат с нравите и политическия климат в Маранело.

В същото време 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън записа много трудна дебютна кампания във Ферари, като спечели спринта в Китай, но извън това не успя да се качи нито веднъж на подиума – за първи път в кариерата му.

„Какво се случва между Ферари и Люис – запита се Рубенс в подкаста Flow. – Ако съдим по това как звучи общуването им по радиото, то сякаш Люис е вече уморен от всички тези проблеми. Той се оплаква от инженера си, въпреки че тези проблеми не трябва да се изнасят по радиото пред цял свят.

„Като анализираме работата на Хамилтън бързо ще разберем, че той е велик шампион. Но не мога да отида при него и да го питам какви точно са проблемите му във Ферари, затова само предполагаме. Люис работи при условията на страхотен натиск във Ферари, наясно съм с това, аз самият съм го изпитвал. Напрежението във Ферари е много по-силно в сравнение с всеки друг отбор.

„Люис е наясно с очакванията към него, както и с това, че и Ферари трябва да се представян на ниво. Според мен, той не трябва да критикува толкова остро тимът, това никога не се приема добре в Маранело. Но когато си шампион от неговия калибър, то всички очакват едва ли не чудеса от теб.“

Снимки: Gettyimages

