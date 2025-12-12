Васко обърна Флуминензе и гледа към финала на Копа Betano

Отборът на Васко да Гама победи с 2:1 тима на Флуминензе в първия 1/2-финален двубой от Копа Betano до Бразил.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O VASCO DA GAMA VIRA E VENCE!



O 𝐆𝐈𝐆𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐈𝐍𝐀 ESTÁ EM VANTAGEM NA BUSCA PELA FINAL! 💢



VAMOS JUNTOS PELA CLASSIFICAÇÃO! ✌️💢



⚽ RAYAN

⚽ VEGETTI



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxflu#CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/L076puMlvo — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 12, 2025

Кевин Серна откри резултата в полза на гостите след асистенция на неостаряващия Тиаго Силва в 22-рата минута.

ASSISTÊNCIA DE THIAGO SILVA! GOL DE KEVIN SERNA! O MARACA EXPLODE E O FLUMINENSE TÁ NA FRENTE! pic.twitter.com/CrKK9uGuLY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 11, 2025

Домакините от Васко намериха правилния ритъм след почивката и съумяха да намерят пътя към вратата на съперника в 50-ата минута, когато се разписа Раян.

RAYAN VITOR SIMPLÍCIO ROCHA E O GOL QUE DEIXOU TUDO IGUAL NO PLACAR! 💎💢#VascoDaGama pic.twitter.com/oOdVSigUUo — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 12, 2025

След това и двата тима създадоха много положения, като отправиха общо почти 30 удара. Само 7 от тях обаче бяха в рамките на вратата. Така срещата отиваше към закономерно равенство, но в 4-ата минута на добавеното време Карлос Гомес асистира на Пабло Вегети, който осъществи пълния обрат и зарадва феновете на “Маракана”.

O argentino artilheiro do Brasil em 2025! 🇦🇷🇧🇷



O Pirata crava & crava! 🏴‍☠️⚽️#VascoDaGama pic.twitter.com/SGsHiDMMCY — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 12, 2025

Ответният двубой отново ще бъде на “Маракана”, като той предстои на 15-и декември (понеделник) от 2:30 часа българско време.

Другата полуфинална двойка е между отборите на Крузейро и Коринтианс. Там Коринтианс взе първия мач с минималното 1:0. Реваншът предстои на 14-и декември (неделя) от 23:00 часа българско време.