Васко обърна Флуминензе и гледа към финала на Копа Betano

  • 12 дек 2025 | 06:22
Отборът на Васко да Гама победи с 2:1 тима на Флуминензе в първия 1/2-финален двубой от Копа Betano до Бразил.

Кевин Серна откри резултата в полза на гостите след асистенция на неостаряващия Тиаго Силва в 22-рата минута.

Домакините от Васко намериха правилния ритъм след почивката и съумяха да намерят пътя към вратата на съперника в 50-ата минута, когато се разписа Раян.

След това и двата тима създадоха много положения, като отправиха общо почти 30 удара. Само 7 от тях обаче бяха в рамките на вратата. Така срещата отиваше към закономерно равенство, но в 4-ата минута на добавеното време Карлос Гомес асистира на Пабло Вегети, който осъществи пълния обрат и зарадва феновете на “Маракана”.

Ответният двубой отново ще бъде на “Маракана”, като той предстои на 15-и декември (понеделник) от 2:30 часа българско време.

Другата полуфинална двойка е между отборите на Крузейро и Коринтианс. Там Коринтианс взе първия мач с минималното 1:0. Реваншът предстои на 14-и декември (неделя) от 23:00 часа българско време.

