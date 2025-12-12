Васко обърна Флуминензе и гледа към финала на Копа Betano

Отборът на Васко да Гама победи с 2:1 тима на Флуминензе в първия 1/2-финален двубой от Копа Betano до Бразил.
Кевин Серна откри резултата в полза на гостите след асистенция на неостаряващия Тиаго Силва в 22-рата минута.
Домакините от Васко намериха правилния ритъм след почивката и съумяха да намерят пътя към вратата на съперника в 50-ата минута, когато се разписа Раян.
След това и двата тима създадоха много положения, като отправиха общо почти 30 удара. Само 7 от тях обаче бяха в рамките на вратата. Така срещата отиваше към закономерно равенство, но в 4-ата минута на добавеното време Карлос Гомес асистира на Пабло Вегети, който осъществи пълния обрат и зарадва феновете на “Маракана”.
Ответният двубой отново ще бъде на “Маракана”, като той предстои на 15-и декември (понеделник) от 2:30 часа българско време.
Другата полуфинална двойка е между отборите на Крузейро и Коринтианс. Там Коринтианс взе първия мач с минималното 1:0. Реваншът предстои на 14-и декември (неделя) от 23:00 часа българско време.