Новата кола на Уилямс ще е готова предсрочно?

Уилямс може да се окаже един от малкото отбори във Формула 1, чиято нова кола за сезон 2026 ще е готова предсрочно. Информацията е на германското списание auto motor und sport, което цитира източници от тима.

В идеалния случай всички нови автомобили за 2026, създадени по новите технически правила, трябва да са готови преди края на януари, за да участват в първия тест за годината, който ще е закрит за медиите.

A celebration fitting for crowning a World Champion! 🎉



⏮️ Last Sunday in Abu Dhabi!#F1 pic.twitter.com/Bd6TQsqPYT — Formula 1 (@F1) December 14, 2025

Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

Но вече се появиха предположения, че не всички ще успеят и всъщност ще видим повечето нови болиди чак на първите изпитания в Бахрейн.

Предишни години Уилямс беше един от отборите, които винаги завършваха колата си буквално в последния момент преди началото на предсезонните тестове, а това често означаваше, че тимът имаше проблеми с отстраняването на ранните слабости на новия болид и слаб старт на сезона.

Волф не успял да накара Хамилтън да облече костюм

Сега се смята, че британският тим е изпреварил графика си с „няколко седмици“, което трябва да даде достатъчно време на екипа да използва новия автомобил в Барселона между 28 и 30 януари.

Алонсо: Имаме причина да сме оптимисти за 2026!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages