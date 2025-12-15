Новата кола на Уилямс ще е готова предсрочно?

Уилямс може да се окаже един от малкото отбори във Формула 1, чиято нова кола за сезон 2026 ще е готова предсрочно. Информацията е на германското списание auto motor und sport, което цитира източници от тима.
В идеалния случай всички нови автомобили за 2026, създадени по новите технически правила, трябва да са готови преди края на януари, за да участват в първия тест за годината, който ще е закрит за медиите.
Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано
Но вече се появиха предположения, че не всички ще успеят и всъщност ще видим повечето нови болиди чак на първите изпитания в Бахрейн.
Предишни години Уилямс беше един от отборите, които винаги завършваха колата си буквално в последния момент преди началото на предсезонните тестове, а това често означаваше, че тимът имаше проблеми с отстраняването на ранните слабости на новия болид и слаб старт на сезона.
Волф не успял да накара Хамилтън да облече костюм
Сега се смята, че британският тим е изпреварил графика си с „няколко седмици“, което трябва да даде достатъчно време на екипа да използва новия автомобил в Барселона между 28 и 30 януари.
Алонсо: Имаме причина да сме оптимисти за 2026!
Снимки: Gettyimages