Алонсо: Имаме причина да сме оптимисти за 2026!

  • 13 дек 2025 | 18:26
  • 387
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо очаква по-добро представяне на Астън Мартин догодина, когато в сила ще влязат новите технически правила.

„Ние прехвърлихме усилията си върху новата кола още през април, повече или по-малко, и съм оптимист, тъй като всички започваме от нулата -  обясни испанецът. – Всеки има шанс да се справи по-добре от другите. Когато сме в такава ситуация, винаги има надежда.

„Новата ни база вече е напълно завършена и имаме собствен въздушен тунел. Хонда ще доставя задвижващите ни системи, при това само за нас. Имаме причина да сме оптимисти. Но Формула 1 е много конкурентен спорт и всеки се опитва да се справи максимално добре. Ще видим.“

Снимки: Imago

