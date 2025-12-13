Волф не успял да накара Хамилтън да облече костюм

Шефът на Мерцедес Тото Волф се оплака, че за 12 години нито веднъж не е успял да накара Люис Хамилтън да облече костюм, а във Ферари това е станало в първия ден на британеца в Маранело.
Хамилтън прекара 12 сезона в Мерцедес, където записа най-големите си успехи – 6 световни титли с тима и той имаме важна роля за налагане доминацията на Мерцедес в ерата на турбо двигателите, работещи с хибридни системи.
„Люис се появи в известната вече снимка с костюм, приличаше на Кръстника – обясни Волф. – Години наред се опитвах да го накарам да носи костюм и той винаги се е съпротивлявал, като носеше други дрехи.
„А тук, в първия му ден при новите му приятели, той се появи с костюм“, обясни Волф.
Снимки: Gettyimages