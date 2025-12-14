Популярни
»
  Sportal.bg
  Селта
  3. Селта повали Атлетик Билбао за първия си домакински успех в Ла Лига

Селта повали Атлетик Билбао за първия си домакински успех в Ла Лига

  • 14 дек 2025 | 20:48
  • 787
  • 0
Селта повали Атлетик Билбао за първия си домакински успех в Ла Лига

Отборът на Селта постигна победа с 2:0 над гостуващия Атлетик Билбао в мач от 16-ия кръг на Ла Лига. Така галисийци записаха първия си домакински успех в първенството през настоящата кампания.

Първото полувреме премина при спокойно темпо и без много голови положения. Втората част определено беше по-вълнуваща, като още в началните ѝ минути Селта си гарантира трите точки с две попадения. В 48-ата минута тимът организира прекрасна атака, която завърши с точен удар с глава на Вилиот Сведберг след асистенция на Хави Руеда. Седем минути по-късно резервата Йонес Ел-Абделауи се възползва от нескопосания опит на Даниел Вивиан да пресече подаване, като пое топката и впоследствие елегантно я прати покрай Унай Симон за 2:0. В 64-тата минута проверка на ВАР доведе до дузпа за баските заради нарушение на влезлия от пейката Серхио Карейра срещу Иняки Уилямс. Неговият брат Нико Уилямс се зае с изпълнението от бялата точка, но слабият му удар беше спасен от Йонуц Раду. В оставащото време гостите продължиха да търсят начин да избегнат поражението, но натискът им се оказа безрезултатен.

Така двата тима вече са съседи в класирането, като Атлетик остава на седмата позиция в класирането с актив от 23 точки, а Селта събра 22 и се изкачи на осмото място.

