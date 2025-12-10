Атлетик Билбао загуби национал за дълго време

Испанският национал Аймерик Лапорт е получил тежка мускулна травма на бицепса на лявото бедро, съобщи клубът му Атлетик Билбао.

Вчера 31-годишният бранител е преминал през ядрено-магнитен резонанс, който е потвърдил тежката контузия. Лапорт бе заменен принудително през първата част на мача срещу Атлетико Мадрид, спечелен от тима му с 1:0.

Защитникът започна възстановителния процес и очаква допълнителни изследвания, обясняват още от Атлетик.

Според испанските медии националът ще отсъства от терените около 2 месеца, което силно ще затрудни опциите в защита пред треньора на баските Ернесто Валверде.

Така Лапорт няма да играе в мача днес у дома срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, като ще пропусне и предстоящите мачове в Ла Лига и Купата на краля, както и сблъсъците за Суперкупата на Испания през новата година. Оптимистичните прогнози са, че той може да е на линия за последното домакинство в Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон) в края на януари.

От началото на сезона Лапорт е взел участие в общо 13 мача във всички турнира, като в началото на сезона имаше проблеми и с неговия трансфер от Ал-Насър.

Снимки: Imago