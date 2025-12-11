Валверде: Тази точка ни оставя живи

Старши треньорът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде даде висока оценка на на своите футболисти за представянето им в мача срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Срещата на "Сан Мамес" завърши 0:0, въпреки надмощието на парижани.

„Днес Унай Симон ни спаси по категоричен начин, особено с намесата си преди почивката и в трудните минути през второто. Публиката също ни помогна изключително много“, заяви Валверде.

„Тази точка ни оставя живи, въпреки че трябва да спечелим следващите два мача, за да имаме шанс да продължим напред“, отбеляза наставникът на баските.

„Не съм имал съмнения, че Юри Берчиче ще се справи на необичайната за него позиция. Той е смел в единоборствата и е нашият четвърти централен защитник, когато имаме проблем като сегашния“, коментира Валверде.

