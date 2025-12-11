Популярни
  Пари Сен Жермен
  2. Пари Сен Жермен
  В Билбао атакуваха с камъни автобуса на ПСЖ

  11 дек 2025 | 14:03
Автобусът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен е бил повреден след мача от Шампионската лига срещу Атлетик Билбао (0:0), съобщи RMC Sport. Според информацията автобусът е бил замерян през нощта с камъни, докато е бил паркиран пред хотела в центъра на Билбао. По време на инцидента не е имало играчи вътре във возилото.

Поради повредите по автобуса клубът е бил принуден да намери алтернативен транспорт от хотела до летището, откъдето тази сутрин играчите на Луис Енрике отлетяха за Париж..

ПСЖ има 13 точки и е трети в общото класиране на Шампионска лига.

Снимки: Gettyimages

