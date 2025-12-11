Популярни
  Наполи
  Конте след загубата в Лисабон: Съставът ни е къс и нямаме възможност за ротации

Конте след загубата в Лисабон: Съставът ни е къс и нямаме възможност за ротации

  • 11 дек 2025 | 06:16
  • 310
  • 0
Конте след загубата в Лисабон: Съставът ни е къс и нямаме възможност за ротации

Треньорът на Наполи Антонио Конте коментира загубата с 0:2 от Бенфика в мач от основната фаза на Шампионската лига, като заяви, че отборът му не е бил подготвен физически за сблъсъка.

„Истината е, че от самото начало не бяхме във форма. Бенфика изигра последния си мач в петък, а ние – в неделя, и то на фона на серия от тежки двубои“, започна италианският специалист.

„В тези срещи изразходвахме много физическа и психическа енергия. Говорих за енергията преди този мач, защото знаех, че в дългосрочен план ще си платим за това“, продължи Конте.

Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите
Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

„Момчетата проявиха характер и се опитаха да дадат всичко от себе си, но се виждаше, че не са достатъчно концентрирани и взимаха грешни решения.. Не мога да ги упрекна, защото те дадоха всичко, което имаха“, призна треньорът на "партенопеите".

„Дори след последната ни победа казах, че разполагаме с къс състав и малко възможности за ротация, за да дадем почивка на футболистите. В последно време темпото в Италия значително се повиши, но нека не забравяме, че Бенфика игра в петък, а ние – в неделя, след което трябваше да пътуваме до Лисабон. Това са малки детайли, които се натрупват“, завърши Антонио Конте.

Снимки: Gettyimages

