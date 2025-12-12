Популярни
  2. Наполи
  3. Де Лаурентис похвали Моуриньо и обеща шампионски юбилей на Наполи

  • 12 дек 2025 | 18:20
Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис се изказа ласкаво за Жозе Моуриньо, чийто отбор Бенфика победи италианския първенец с 2:0 в Шампионската лига. Той също така за пореден път подчерта добрите си взаимоотношения с наставника на своя тим Антонио Конте.

“Не можем да очакваме да печелим всеки мач, особено като се има предвид, че не е лесно да победиш Моуриньо. Тези, които си мислят, че той е изчерпан, просто говорят обичайните приказки по адрес на хората, които са победители. В Америка величаят легендите, а в Европа ги погребват от завист. Конте? С него винаги поддържаме връзка. Преди много години се засякохме на Малдивите, като поплувахме заедно и си поговорихме доста. Тогава все още нямах идеална представа за футбола, така че го слушах с интерес и страст. Беше ми приятно да слушам човек, който вече беше спечелил много, но не беше демотивиран след успехите си. Той никога не губи своя глад, което веднага ме впечатли”, коментира Де Лаурентис на церемонията на “Гадзета дело спорт”, на която Наполи беше награден за най-добър отбор в Италия.

Той също така говори за двете титли на “партенопеите” през последните три сезона и обеща още един триумф в края на тази кампания. “Първото Скудето беше донякъде предвидимо заради пътя, по който бяхме поели. Второто Скудето обаче е истинското, защото за него се борехме до самия край. Беше като трилър: прекрасно и завоювано. Напрежението ни накара да му се насладим още повече след решаващата победа над Каляри. Това се получи като филмов блокбъстър. Ще направим още един такъв за 100-годишнината на Наполи, която е именно догодина”, заяви шефът на неаполитанците.

Снимки: Gettyimages

