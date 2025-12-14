Алегри: Това реми може да изглежда като загуба на точки, но ще се окаже полезно

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри прие със спокойствие днешното реми 2:2 със Сасуоло, въпреки че неговият тим пропусна да победи новака в италианския елит на свой терен.

“Мисля, че днес изиграхме добър мач. Атакувахме добре срещу една организирана защита. Сасуоло винаги са опасни, като имат качество в нападение, така че, ако не си върнеш топката веднага, ти си принуден да ги гониш. Можехме да действаме малко по-умно при първия допуснат гол, което важи и за втория. Но нека кажем, че изиграхме добър двубой, въпреки че накрая рискувахме да го загубим. Нека приемем тази точка и да се подготвим за Суперкупата на Италия. Без значение от характеристиките на футболистите, тимът изигра добър мач. В момента сме на върха в класирането, така че, каквото и да стане в останалите мачове днес, ние ще бъдем в топ 3. Целта ни е на 25 май да бъдем в челната четворка.

Наясно сме, че трябва да продължим с работата и да допускаме по-малко голове, тъй като получаваме твърде много такива: два днес, два в Парма, два в Торино, два срещу Пиза, два срещу Кремонезе… Въпреки това няма за какво да упрекна играчите днес. Дори и да не ни предстоеше участие за Суперкупата, пак щях да сменя Кристиан Пулишич. Той дойде в Торино след боледуване и продължи да тренира. Днес изигра добри 72 минути, но тогава реших, че имахме нужда от още един халф, а Рубен Лофтъс-Чийк се справяше добре напред. Трябваше да се защитаваме по-добре, особено при втория гол. Първият дойде след тъч и бяхме по-отворени, докато при втория бяхме по-сгъстени. При него бързо се пропукахме, но трябваше да продължим да притискаме Арманд Лауриенте. За тях беше твърде лесно да ни преодолеят, а не бива да е така.

Днес Кристофър Нкунку изигра добър мач, както беше и в Торино. Там той беше ключов за попаденията, както и за втория гол в днешния мач. Също така в края направи добро отиграване. Едно равенство не променя динамиката на тима. Знаем характеристиките на целия състав, като не става въпрос, че някой е по-добър от друг. Знаем, че не можем да спечелим всеки мач, но трябва да продължим да записваме постоянни резултати. Днес дори рискувахме да загубим, ако Арманд Лауриенте беше вкарал още един гол. Тръгваме си с една точка, която сега изглежда като загуба на два пункта, но в крайна сметка ще се окаже полезна. Дано контузията на Матео Габия не е сериозна, ще видим утре. Така или иначе, ще имаме на разположение Кони Де Винтер и Давид Одогу, които са готови за игра”, коментира Алегри след мача.

