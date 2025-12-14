Милан е решен да продължи с победите

Милан ще посрещне Сасуоло в мач от италианската Серия "А" на 14 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 13:30 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Валерио Крецини, който ще следи за спазването на правилата в този интересен сблъсък между два отбора с различни амбиции в първенството.

Милан се намира в отлична позиция, заемайки първото място в Серия "А" с 31 точки след 14 изиграни мача. "Росонерите" имат впечатляваща голова разлика от 22 отбелязани и само 11 допуснати гола, което показва добрия баланс между нападение и защита. Сега възпитаниците на Масимилиано Алегри ще искат да продължат с победите, за да затвърдят статута си на основен претендент за Скудетото. Фактът, че играят в ранния мач за деня, ще им даде предимство, тъй като с успех, ще поставят под напрежение преследвача си Наполи, който играе по-късно днес.

От своя страна, Сасуоло се намира на 9-та позиция с 20 точки от същия брой мачове, като "неровердите" са отбелязали 19 гола и са допуснали 17. Съставът няма твърде големи амбиции в първенството, но е доказал, че може да бъде много опасен винаги, когато бъде подценен и със сигурност не идва като обречен на "Сан Сиро".

Милан демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи, една равна среща и само една загуба. "Росонерите" победиха Торино като гост с 3:2 (на 08.12.2025), но преди това отпаднаха от Купата на Италия след загуба от Лацио с 0:1 (на 04.12.2025). В първенството обаче отборът показва стабилност с победи над Лацио с 1:0 (на 29.11.2025) и градския съперник Интер с 1:0 (на 23.11.2025), както и равенство 2:2 с Парма (на 08.11.2025).

Сасуоло показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните пет мача. Последният им двубой беше впечатляваща победа над Фиорентина с 3:1 (на 06.12.2025), но преди това загубиха от Комо с 0:2 (на 28.11.2025) и завършиха наравно 2:2 с Пиза (на 24.11.2025). Впечатляваща беше и победата им над Аталанта като гост с 3:0 (на 09.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има предимство с две победи, две равенства и една загуба. Най-скорошната среща между тях се състоя на 3 декември 2024 г. в Купата на Италия, когато "росонерите" разгромиха Сасуоло с 6:1. В последния им мач в Серия "А" (на 14.04.2024) двата отбора завършиха наравно 3:3 на стадиона на Сасуоло. Преди това Милан победи с минималното 1:0 (на 30.12.2023), но интересен е фактът, че през януари 2023 г. Сасуоло постигна изненадваща победа с 5:2 на "Джузепе Меаца". Последната им среща през август 2022 г. завърши без победител - 0:0.

