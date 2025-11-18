Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

  • 18 ное 2025 | 09:11
  • 145
  • 0
Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

От Фратрия официално опровергаха появилата се информация, че се обсъжда обединение със Спартак (Варна). Както е известно, двата клуба имат партньорски отношения, като тимът от Втора лига използва "Коритото" за домакинските си срещи, в замяна на което заплаща наем и поддържа съоръжението в морската ни столица.

Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)
Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)

"Днес в публичното пространство се появиха коментари, свързани с бъдещето на Фратрия. Бихме искали спокойно и ясно да внесем уточнение.

Фратрия и Спартак Варна имат добри и коректни партньорски отношения, което е напълно естествено за два клуба, които работят за развитието на футбола в региона.

В същото време е важно да подчертаем, че Фратрия върви по свой собствен път, със своя визия и цели, а Спартак Варна – по свой път.

Двата клуба функционират независимо един от друг и не се обсъжда обединение.

Призоваваме всички медии и сайтове да разчитат единствено на официална информация, за да се избегнат неточности и спекулации", написаха от Фратрия.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 17 ное 2025 | 20:30
  • 1995
  • 0
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 9837
  • 38
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 26462
  • 167
Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

  • 17 ное 2025 | 17:53
  • 4287
  • 5
Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

  • 17 ное 2025 | 17:46
  • 3681
  • 10
Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

  • 17 ное 2025 | 17:17
  • 9646
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 4659
  • 30
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 26462
  • 167
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 3318
  • 2
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 3814
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 22755
  • 20
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 9837
  • 38