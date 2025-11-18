Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

От Фратрия официално опровергаха появилата се информация, че се обсъжда обединение със Спартак (Варна). Както е известно, двата клуба имат партньорски отношения, като тимът от Втора лига използва "Коритото" за домакинските си срещи, в замяна на което заплаща наем и поддържа съоръжението в морската ни столица.

Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)

"Днес в публичното пространство се появиха коментари, свързани с бъдещето на Фратрия. Бихме искали спокойно и ясно да внесем уточнение.

Фратрия и Спартак Варна имат добри и коректни партньорски отношения, което е напълно естествено за два клуба, които работят за развитието на футбола в региона.

В същото време е важно да подчертаем, че Фратрия върви по свой собствен път, със своя визия и цели, а Спартак Варна – по свой път.

Двата клуба функционират независимо един от друг и не се обсъжда обединение.

Призоваваме всички медии и сайтове да разчитат единствено на официална информация, за да се избегнат неточности и спекулации", написаха от Фратрия.

